39-aastasel Rebeccal jäi hing kinni, kui teatati, et naisterahvas ootab ühe lapse asemel kahte. Asjaolu teeb kummaliseks see, et Rebecca oli pisitütre eostamise hetkel juba kolm nädalat õndsas olekus olnud. «Ma isegi ei teadnud, et selline asi on võimalik,» ahhetab värske ema.