SODIAAGISALADUSED ⟩ Sünastria kirjeldab partnerite sobivust

Astroloogias saab uurida kahe inimese vahelist suhet erinevatel viisidel. Tavaliselt kõigepealt vaadatakse sünastriat - see on sisuliselt kahe inimese sünnikaardi asetamine teineteise peale, nii et tuleb nähtavale, mida nad teineteise suhtes aktiveerivad ja esile toovad. Kui suhe on juba mingil määral paigas, siis vaadatakse ka komposiitkaarti, mis on kahe inimese kaardi keskpunktidest tehtud uus kaart, mis kirjeldab suhte olemust ennast - sellest räägime tulevikus.