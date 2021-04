Tänapäeval on planeerimata raseduse vältimiseks hulgaliselt eri võimalusi. Paraku kõik vahendid igaühele ei sobi ja võivad kaasa tuua ebameeldivaid kõrvalmõjusid. Eesti naised jagavad, millised kogemused neil erinevate rasestumisvastaste vahenditega on - mis töötas ja mis tuli kohe maha kanda.

«19-aastaselt proovisin esmakordselt rasestumisvastaseid plaastreid, kuna me noormehega tundsime, et ilma kondoomita on mugavam seksida. Eks ma tegin selle valiku suuresti oma kutile mõeldes, kuid osaliselt ka uudishimust. Arst kiitis plaastreid ette ja taha ning mu sõbranna ütles, et nii tema kui ka tema ema on juba aastaid rasestumisvastaseid plaastreid kasutanud ja kõik on ilusti toiminud.