Väljaanne TheSun on kokku kogunud mitmete uuringute materjalid, mille tulemused on kohati šokeerivad. Selgub, et toiduained, mida oleme harjunud igapäevaselt tarbima pole tervisele sugugi nii ohutud, kui võiks arvata. Tuleb välja, et sage apelsinimahla joomine suurendab nahavähki haigestumise riski suisa poole võrra ning ligi 27 protsenti rinnavähi juhtumitest on seotud kahjuliku toitumisega. Õnneks pole toitumine miski, mida me muuta ei saaks ning eksperdid avaldavad, millistest söökidest peaksime eemale hoidma.