Seitse fakti, mida iga naine aluspesu kohta teadma peab

Parim aluspesu on puuvillasest maerjalist.

Sageli pööratakse aluspesu ostmisel tähelepanu vaid slele välimusele ja mugavusele. Siiski on mõned üllatavad asjad, mida sa tõenäoliselt veel ei teadnudki. All on kuus huvitavat fakti, mida igaüks peaks oma pesu kohta teadma.