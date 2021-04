PROOVISÕIT ⟩ Uus Volkswagen Tiguan – kas ta tõesti ületab iseennast?

Õnneks või kahjuks on uus Volkswagen Tiguan just selliste autode killast – teel püsib ta ise, kiirust ja pikivahet hoiab ka ning vajadusel pidurdab. Niisiis saab roolis olles pikkadel sõitudel lasta mõtte lendu, mis võib olla nii miinus kui pluss. Valvsust uinutavalt kipuvad need uued autod mõjuma, kuid samas ei saa kuidagi kurta, et oleme jõudnud praktiliselt isesõitvate autode ajastusse.