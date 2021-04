SODIAAGISALADUSED ⟩ Isiklikud planeedid elurõõmu majas

Oleme rääkinud 5. maja tähemärgist ning kuidas loovus ja elurõõm meis avalduvad. Seekord vaatame, kas sinu 5. majas on mõni isiklik planeet? Kui nii, siis see osa, mida vastav planeet sinu olemuse juures kirjeldab, soovib väljenduda eriti läbi sinu elu loova ja naudingulise aspekti ning aktiveerib sinu südamesoovid.

Isiklikud planeedid kirjeldavad peamisi energiaid, läbi mille end igapäevaselt väljendame - Päike on meie põhiline eneseväljendus ja ego, Kuu on meie emotsionaalne siseelu, Merkuur on meie mõtlemis- ja suhtlemisviis, Veenus on meie armastuse keel ja naudingud ning Marss on võitleja ja tegutsemistahe meie sees.