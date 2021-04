MUNARETSEPT ⟩ Toekas ahjuvorm munade, kartuli ning peekoniga

Ahjuvorm juustu, peekoni, kartuli ja munadega. Pilt on illustreeriv.

Selle nädala lõpus tähistame munadepühi. Sellest lähtuvalt jagame ka Maitsemeele rubriigis sel nädalal just munadega seotud köögilugusid ning selliseid retsepte, kus munad on staarirollis on.