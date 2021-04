Põhjused, miks sa võiksid rohkem rediseid süüa

Redised on madala kalorsusega ning sisaldavad palju C-vitamiini. Lisaks sisaldavad need ka B-vitamiine, kaaliumi, kaltsiumi, rauda ja magneesiumi.

Redis on taim ristõieliste sugukonnas, mis sisaldab looduslikke väävlit sisaldavaid aineid. On tõestatud, et need ühendid vähendavad organismis põletikku ja kaitsevad rakke vähitekitajate eest. Teadlased usuvad, et redises leiduvad ühendid võivad aidata kaitsta ka emakakaela-, rinna-, eesnäärme-, käärsoole-, maksa- ja kopsuvähi eest.