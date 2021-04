RETSEPT ⟩ Kerged ent toitvad kanakotletid kodujuustu ja suvikõrvitsaga

Täna jagame teiega personaaltreener Rauno Rikbergi kanakotlettide retsepti, mis on mehe sõnul väga sobilikud just selleks, et rannakeha vormimisega peale talve algust teha. Treener soovitab just kanafileest valmistatud hakkliha, kuna see on väherasvane ja koosneb puhtast lihast.