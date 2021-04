Planeetide aspektid

Esmaspäeval ja teisipäeval teeb Veenus sekstiili Marsiga, mis toob palju edu ja kergust isiklikes suhetes. Õhus on kirge ja seksikust, mis otsib väljundit. Seda võib suunata nii töösse, loomingusse, kui loomulikult ka romantikasse. Nüüd ollakse valmis suhetes initsiatiivi haarama ja nauditavaid kogemusi looma. Tekib igatsus koos midagi põnevat teha ja on võimalik kogeda mõnusaid tundeid.