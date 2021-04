Kõik sai alguse 16. märtsil, kui juuksurina töötav Karina kurtis, et ta kõht valutab ning ajab iiveldama. Naine otsustas ise autoga Lasnamäelt kesklinna haiglasse kontrolli sõita. Ülevaatusel selgus, et tegu olid ägeda apenditsiidiga. Lisaks selgus, et Karinal oli ka koroonaviirus, kuid naisel polnud sellest õrna aimugi, sest sümptomid puudusid.