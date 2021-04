Kui oled kokandussaateid vaadates salamisi õhanud ja soovinud, et oskaksid sama kauneid taldrikutäisi valmistada, on alljärgnevad juhised just sinu jaoks. Natuke aega harjutamiseks ning alljärgnevate lihtsate nippide ja vahenditega oskad peagi ka ise mängleva kergusega isutekitavaid Instagrami-väärilisi serveeringuid luua.