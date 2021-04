Paljud inimesed töötavad täna jätkuvalt kodust. Heal juhul tehakse päeva jooksul elutoas pisut trenni või lühike jalutuskäik. Kas tõesti peab jätkuvalt iga päev duši all käima, kui nina kodust väljagi ei pista? On mittepesemine ohtlik?

Duši all käimise vajadus oleneb paljudest asjadest, näiteks nahatüübist ning aktiivsuse tasemest. Kui oled pika päeva tööl ning higistad palju, siis aitab enese sagedam pesemine sul end ilmselt paremini tunda. Kui aga sul on kuivusele kalduv nahk, peaksid pärast iga duši all käimist end eriti hoolikalt kreemitama. Kõik on individuaalne.