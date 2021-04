Tedretäppides on midagi kirjeldamatult kelmikat, nooruslikku ja mängulist. Kui loodus pole sind nende tähnikestega õnnistanud, pole vaja kurvastada - õpetame, kuidas neid meigi abil hõlpsasti teha. Hea uudis on veel see, et vastupidiselt mõnele eriti palju hoolikust nõudvale tehnikale, näiteks kiisusilma joonistamisele, näevad vale-tedretäpid välja seda paremad, mida vähem nende tegemisel vaeva näed.