SOODNE JA TÕHUS ⟩ Valmistasin ise peanaha koorija ja ma olen vaimustuses!

Olen pikka aega tundliku ja õrna peanahaga kimpus olnud. Eriti stressirohkel ajal on peanahk sügelev ja ketendav, mis on nii ebamugav kui valus, tekitades muuhulgas piinlikke olukordi. Olen katsetanud lugematul arvul õlisid ja šampoone, millest on suuremal või vähemal määral kasu olnud, kuid millal peanahk viimati päris puhas ja klaar oli, ei meenu.