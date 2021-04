Jah, muidugi, meil on terve plejaad suhtlusäppe ja ühismeediakanaleid, nii videoga kui ilma, kus saab oma lähedaste ja kallimaga ühenduses olla. Tehnoloogia on väga oluline tööriist, kui soovime inimestega siiski kontaktis olla, ent see ei asenda füüsilist puudutust. Isegi sellised lihtsana tunduvad asjad, nagu kallistus sõbralt, vennapojaga müramine ja kellelegi patsu löömine ei ole praegustes oludes just soovitatud, eriti kui sotsiaalse eraldatuse reegleid rangelt järgida.