Seoses kaugõppega on omavalitused käivitanud toidupakkide jagamise, et lapsed ei jääks kodus olles koolilõunast ilma. Lugejate pildid näitasid, et osades koolides on toidupakkide sisud üsna rikkalikud, kuid teistes äärmiselt kesised. Lapsevanemal tekkis inimlik huvi - miks pannakse lastele pakkidesse nii palju poolfabrikaate? Kus on juurviljad, puuviljad ja teraviljad?