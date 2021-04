SODIAAGISALADUSED ⟩ Kuu loomine Jääras paneb meid vapralt kesta vahetama

Esmaspäeva hommikul kell 05.30 toimub järjekordne kuu loomine, mis teeb alguse uuele kuuajasele kasvutsüklile. Seekord kohtuvad Kuu ja Päike 22° Jääras, mis tähendab, et energia kasvab ning on suurepärane aeg tugevateks uuteks algusteks. Kõik kevadega seotud aktiivsemad tegevused on nüüd soositud - kevadine koristus kodus ja aias, taimede ette kasvatamine ja kevadiste loodusandide (nt kasemahl ja karulauk) kogumine. Ka linnas elades saab luua enda ümber värskust ja alustada uusi tegevusi.