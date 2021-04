SODIAAGISALADUSED ⟩ Priapus äratab meeleheitliku tungi ühtida

Oleme varem rääkinud Must Kuu Lilithist, mis astroloogias tähendab Kuu apogeed ehk punkti Kuu orbiidil, mil Kuu asub Maast kõige kaugemal. Ent loomulikult on siis olemas ka Kuu perigee ehk punkt Kuu orbiidil, mil see taevakeha asub Maale kõige lähemal. Seda punkti on hakatud nimetama Priapuseks.