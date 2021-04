Tahtsime rääkida ühest biolagunevast vibraatorist, aga tegelikult avas see teema hoopis seksi ja suhete Pandora laeka. Näiteks tuleb juttu orgasmi saamise nüanssidest, mis ravib liigset seksiisu, milline sekspoos on müstiline «läpakas» ja mis on «urrukäbi», aga ka sellest, mis plaanid Triinil (loe: tema kallimal) oma panelka-korteri rõduga kevadeks on.