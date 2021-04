VAATA JÄRELE ⟩ Kas Eesti farmis kiusatakse töötajaid või tehakse hoopis ülemusele kambakat?

Jaanus oli väga õnnelik, kui ta sai kodu lähedal asuvasse Virika Farmi tööle. Ta armastab loomi ja mees rõõmustas, et saab töötada värskes õhus. Jaanus tegi pikki tööpäevi ning ta sai ületundide eest seadusega ettenähtud tasu.

Mees oli farmis töötanud vaid veidi üle ühe kuu, kui ta infarkti sai. Jaanus pidi pärast infarki kodus kuus kuud taastuma, enne kui ta tagasi tööle naases. Tema haiguses ei saa süüdistada töökohta, küll aga oli see Jaanuse jaoks hetk, millest algasid kõik tema tööprobleemid.

Jaanuse sõnul hakati teda pärast infarkti taga kiusama. Talle öeldi, et haigeid inimesi pole tööle vaja ning mehelt küsiti, millal ta pensionile jääda kavatseb. Jaanus ise ei olnud end töötegijate hulgast maha kandnud ja tundis, et soovib farmis jätkata.

Siiski vihjati koondamisele ja see läks Jaanusele hinge, sest tegelikult ei jäänud tal tervise tõttu ükski tööülesanne täitmata. Sellest hoolimata on vallandamisteatel kirjas, et mees ei olnud enam tööülesanneteks vajalikus vormis.