KÜLMAVÄRINAD ⟩ UFOde poolt palavalt armastatud Pärnumaa tüdruk kartis kohutavalt pimedaks jäämist

Esimene kord oli 80ndate keskpaigas, kui olin lasteaialaps. Kasvasin üles väikeses külas Pärnumaal, kolmekordse kortermaja teisel korrusel. Pidi olema kevadine aeg, sest õues oli soe. Mu vanemad on kevadel sündinud ja mäletan, et üks neist pidas sünnipäeva. Meil olid külalised, kes rõdul suitsul käisid. Kui keegi parasjagu ei suitsetanud, mängisid rõdul lapsed.

Pakuti, et äkki on midagi pistmist Tšornobõli tuumakatastroofiga, aga see lükati kohe ümber, polevat võimalik. Tšornobõli katastroof toimus 26. aprillil 1986, meie pidu aga aprilli või mai lõpus. Keegi kasutas ka väljendit «lendav taldrik» - sellega oli ülejäänud seltskond päri.

Mu vanaema, kes on siiani elus, jõudis UFOst ka pilte joonistada: ühel pildil meenutas see seenekübarat, teisel vihmavarju. Need pildid rippusid köögiseinal terve suve, et saaks vajadusel tuvastada, kui me peaksime seda nähtust veel märkama. Mingil hetkel sel vaiksel õhtul kadus lennumasina vastu huvi ja hiljem seda enam näha polnud.