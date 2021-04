Loomulikult on igal mehed omad eelistused. Iseloomujooned ja füüsilised omadused, mis üht seksuaalselt erutavad, võivad teise noormehe täiesti külmaks jätta. Uuringute läbi on selgunud, et on siiski üks asi, mis on kõigil meestel ühine: esimene mulje, mis neil naisterahvast jääb, on kõige olulisem ja sellest sõltub, millised tunded edaspidi tekivad. Mõni naine on väga osav suurepärast esmamuljet jätma, teised peavad paraku pisut rohkem pingutama. Teadlased avaldavad 5 omadust, mis mehi naiste juures enim erutavad ja võimaldavad endast veetleva esmamulje jätta.