Tunned, et hommikuti voodist üles saamine on tõeline rist ja viletsus ning veedaksid päevad parema meelega tekikuhja all pikutades ja sarju vaadates? Suurem osa põhjamaa inimesi tunneb samamoodi. Vara ärkamine ja sombuse ilmaga tööle kõmpimine pole kellelegi meeltmööda, paraku pole sellest kusagile pääsu. Kõige raskem vahemik aastas kestab detsembrist veebruarini ning sellele järgneb omakorda laastav kevadväsimus, mis kestab mõne puhul suisa juulikuuni välja. Õnneks on mitmeid asju, mida saad üleväsimuse korral ette võtta, et veidi toonust tõsta ja sära silmisse tagasi meelitada.