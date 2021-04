Üldiselt arvatakse, et mehed vajavad rohkem seksi kui naised, kuid tegelikult on asjad hoopis vastupidi.

Üldiselt arvatakse, et mehed vajavad rohkem seksi kui naised, kuid tegelikult on asjad hoopis vastupidi. All on viis põhjust, miks hoopis naised rohkem armatsemist vajavad.