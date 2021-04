«Olen alati suurte mõõtudega olnud» alustab Kadri. «Alati. Aga üleliigsed kilod pole mulle kunagi erilist muret valmistanud. Teadvustasin endale küll oma suurusnumbrit, aga peegelpilt mulle meeldis. Võimalik, et mul on enesest petlik kujutis, aga siiralt, ma ei näinud peeglis midagi, mis mulle poleks meeldinud. Ehk ka seetõttu, et siresäärset hirvekest pole ma seal kunagi näinud. Seega võibolla vildakas minapilt, võibolla haruldane eneseimetlus. Ka kõrvalseisjad pole kippunud mulle halvasti ütlema. Mõned anonüümsed netikommentaatorid muidugi on alati salvamiseks valmis, aga neisse ma ei süvene, ammugi ei võta nende sõnu tõsiselt ega hinge.»