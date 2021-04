MÄRKA JA SEKKU ⟩ Kuidas aidata kolleegi, kes kogeb lähisuhtevägivalda

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötaja Brigitta Davidjants lükkab ümber levinumad müüdid, mis takistavad meid kolleegile appi minemast.

Äkki ma eksin ja kõik on korras?

Jah, alati on võimalik, et tegelikult polegi midagi katki. Ent vägivalla puhul toimib põhimõte – parem karta, kui kahetseda. Lähisuhtevägivald ei ole ainult löömine, aga ka vaimne, majanduslik ja seksuaalvägivald ning emotsionaalne väärkohtlemine. Ja on mõned märgid, mis küll ei pruugi, ent võivad vihjata, et kolleegil pole kodus kõik korras.

Näiteks tuleb ta tööle nutetud näoga või on pidevalt ärev, tal on kummalisi vigastusi ja tema töökvaliteet on langenud. Võib-olla helistab partner talle päeva jooksul korduvalt. Kolleeg kiirustab pärast tööpäeva lõppu koju, jääb tööle hiljaks või jätab hoopistükki tulemata. Niisiis – kui märkad ka ühte neist märkidest, siis tasub ettevaatlikult uurida, kuidas kolleegil läheb.

See kõik ei mõjuta mind

Väga banaalselt öeldes sõltub töö tulemus töötaja heaolust ning mõjutab seega otseselt tööandja tootlikkust. Ja nagu me hoolime töötaja füüsilisest töökeskkonnast ning tagame talle töövahendid, tasub investeerida ka tema vaimsesse heaolusse. Lisaks, lähisuhtevägivald püsib harva koduseinte vahel, vaid tuleb tööle kaasa, näiteks sidevahendite teel nagu telefon ja e-post. Võib ka juhtuda, et vägivallatseja tuleb kontorisse kohale, mis mõjub ahistavalt teistelegi.

Kui kaitseme lähisuhtevägivallas kannatanut, loome turvalise keskkonna kõigile töötajatele. Lisaks, kuna Eestis on iga kolmas naine kogenud lähisuhtevägivalda, põrkume ilmselt varem või hiljem tööl sama probleemiga uuesti. Seetõttu tasubki teada, kuidas asjale reageerida.

Vägivallatseja tuleb meile tööle lärmama

On üsna levinud, et vägivallatseja kiusab ainult oma ohvrit, ent väljapoole hoiab hoolikalt fassaadi. Nii võibki lihtsasti jääda ekslik mulje, et tegemist on toreda, viisaka ja tähelepaneliku inimesega, kelle puhul on võimatu uskuda, et ta võiks olla vägivaldne. Ent sageli on selline hoolikas fassaadi hoidmine vägivallatseja strateegia, et jätkata lähedase inimese kallal vägivallatsemist ja tema kontrollimist. Mõnel juhul võib siiski olla ka seda, et vägivallatseja ei hoia fassaadi ning kiusab ka ümberkaudseid ja tulebki näiteks kannatanu tööpaika kohale.

Sel juhul tasub pöörduda politseisse ja kutsuda abi või küsida nõu ohvriabi kriisitelefonilt 116 006. Eesti õiguskaitsesüsteemid on juba aastaid lähisuhtevägivalla teemadel haritud ning politseijaoskondade juures tegutsevad sageli ka ohvriabitöötajad.

Las lähedased sekkuvad, sest mina ei taha toppida nina kolleegi eraellu

Jah, oleks nagu loogiline, et just lähedased märkavad esimesena muutusi inimese käitumises. Ometi on mitmeid põhjuseid, miks jäävad pereliikmete käed vahel tööandja ja kolleegi omadest lühemaks.