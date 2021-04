Mulle on alati tundunud, et või valmistamine on üks kohutavalt pikk ja piinarikas protsess. Koori piima pealt kõige rammusam kiht maha, seejärel tegele jupp aega väga aktiivselt kirnumisega (silme ette kerkivad puidust pulki tünni sees kiirelt üles-alla tõmbavad inimesed vanaaegsetes riietes) ning alles siis saad rahus maha istuda, et võileiba haugata!