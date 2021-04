Pilt on illustratiivne.

Tervisliku suhte loomine nõuab kõvasti hoolimist, ohverdusi, kompromisse ja pingutamist, et mõlemad osapooled oleksid õnnelikud ning rahul. Tuleb välja, et mõned suhteharjumused, mida inimesed toksiliseks peavad, on tegelikult täiesti naturaalsed ja koguni tervislikud.