Planeetide seisud

Esmaspäeval on Veenus kvadraadis Pluutoga, tehes meid suhetes rahulolematuks või lausa obsessiivseks. Hirmud seoses partneri armastuse kaotamisega või mitte piisavalt hea olemisega tulevad esile. Samas on võimalik minna suhtes sügavamale ning uurida, mis on seni takistanud sügavama läheduse loomist.