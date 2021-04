Californiast pärit 25-aastasel Maritza Rubalcaval on viieaastane chihuahua nimega Coco. Neiu ja tema koer on TikTokis lühikese aja jooksul meeletu kuulsuse pälvinud, kuna Maritza jagab populaarsel meediaplatvormil klippe chihuahua geelküüntega kaetud käppadest. Tütarlaps veedab päevas keskmiselt tund aega lemmiku käpakestele kunstküüsi paigaldades. Paljud on naise ideest vaimustuses, kuid loomulikult leidub ka neid, kes tema teguviisi ei soosi, kirjutab DailyMail.