Täpselt nagu inimesedki, näitavad kassid oma kiindumust nii miimika kui käitumisega. Kui nad on õnnelikud, rahulolevad ja hoitud, peegeldavad kassid seda tagasi. Kiisude armastuse mõistmiseks on mitu märki.

Hoiab sind käpaulatuses

Vaatamata mainele, et kassid on omapäi tegutsejad, meeldib neile hirmsasti oma inimeste kõrval olla. Kui kiisu pidevalt ümber sinu askeldab, võid olla päris kindel, et talle meeldib sinu lähedus. Inimese ligidust nautiva kassi organism toodab sotsiaalses suhtluses olulist õnnehormooni nimega oksütotsiin.