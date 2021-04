«Mees ütles, et see on esimene suhe, mil ta endale seksi keelab»

Kõrvuni armunud naisterahvas väidab, et kohtas mõned kuud enne pandeemia algust oma unistuste meest. «Ta oli tundlik, sügavamõtteline ning erines igatpidi teistest meestest,» räägib naine, «Mitu pikka suhet on seljataga, kuid kedagi temasugust pole ma varem kohanud.» Kui paarike oli mõnda aega käsikäes käinud avaldas meesterahvas, et on oma usu tõttu tsölibaadis, kirjutab väljaanne DailyStar.