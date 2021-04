Setomaa ärimees tahab mustsõstardega maailma vallutada

Juba mõnda aega sahistatakse Setomaal sellest, kuidas üks kohalik ärimees üritab mustsõstardega maailmas suurt raha kokku ajada. Kohalike sõnul on Setomaa viimaste aastate jooksul täitunud mustsõstra põldudega ja inimesed võivad vaid oletada, milliseid summasid marjaäriga kokku aetakse. Osade sõnul on Setomaal lahti läinud lausa mustsõstrahullus!

Margus Timmo on Setomaalt pärit ettevõtja, kes on aastaid tagasi pidanud hobuseid ja talle kuulub ka hotell. Viimastel aastatel on mees aga sukeldunud mustsõstraid kasvatama. «Viis aastat olen juba kasvatanud,» viitab Timmo 43 hektari suurusele maalapile ja lisab, et mustsõstart on tegelikult väga lihtne kasvatada, sest üks põõsas toodab marja mitu aastat.

Ärimees ei kasvata marju üksi, vaid kutsub ka teisi sellega raha teenima. Timmo unistab ühel päeval marjasaaki ka Jaapanisse eksportida, sest seal hinnatakse väga organiilisi marju. Et välisturul konkureerida, tuleb tänasel päeval siiski veel vaeva näha marjasaagi suurendamisega. Mees usub, et kui asju koos kogukonnaga ajada, on tulemus parem kui üksi tegutsedes. Seetõttu tegutsevadki sõstrakasvatajad Setomaal ühistuliselt ja jagavad omavahel näiteks kallist tehnikat, mida on marjakasvatamisel ja korjamisel vaja.

Timmol endal on kokku üheksa hektarit maad, kus kasvab 38 000 mustsõstrapõõsast, mille eest hoolitsemisega saab ta täiesti üksi hakkama. «Ma praegu teen igast sordist mahla ja igast sordist ka laborikatsed, et teada saada, millises sordis on rohkem suhkruid, vitamiine jne,» ütleb Timmo ja ei varja, et maru vahva oleks, kui kogu Setomaa täituks mustsõstrapõõsastega.