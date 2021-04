Suunamudija Roosabanaanike läks uuesti meeleavaldusele: vaata, mis juhtus

Katrin küsib veel, et mis mehe arvates valesti meie riigis on? «Arutlusel on väga mitmed seaduseelnõud, mille jõustumine tähendaks ametlikult totalitaarset süsteemi,» viitab Koval seadusemuudatusele, kus politsei saab järjest rohkem õiguseid, mille tulemusel Eesti rahva vabadus järjest väheneb. «Mina tean, mis mulle meeldib ja olen leidnud endale mõttekaaslaseid,» ütleb mees rõõmsal näol ja tunneb end rahva seas hästi.