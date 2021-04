KOLUMN ⟩ Triin Palmipuu: olen näinud oma silmaga, milleks liiklusvärdjas on võimeline

Umbes kahekümneselt elasin koos kroonilise roolijoodiku ehk potensiaalse mõrtsukaga. See mees oli hull. Kui oleksin teadnud, et sellel inimesel on aastast 1998 hingel 22 liiklusrikkumist, neist pea kümmekond purjuspäi, oleksin kadunud tema elust kohe kui õhk. Oma naiivsuses ei tulnud ma selle pealegi, et küsida igapäevaselt autot juhtivalt elukaaslaselt, kas tema juhiluba ikka kehtiv on. Alles aasta hiljem selgus, et ei ole.