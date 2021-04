ETTEVAATUST! ⟩ Märgid, mille järgi ära tunda naissoost nartsissisti

Stephanie Lyn on kogemusnõustaja, kes jagab nõuandeid nii oma kodulehel, Youtube’i kanalil kui ka Mediumi vahendusel. Paljudes oma videotes on ta rääkinud, kuidas hakkama saada nartsissistliku suhtega, kui oled sellisesse sattunud. «Esiteks tahan ma öelda, et kui sa oled suhtes nartsissistiga, siis sa ei ole üksinda,» ütleb Lyn. «Paljud inimesed on selliste suhetega hädas.»

Kuigi nartsissism on meeste hulgas rohkem levinud, siis tegelikult võivad ka naised selle isiksusehäire all kannatada. Nartsissistlik isiksusehäire (inglisekeelne lühend NPD, narcissistic personality disorder) on vaimne häire, mille all kannatajal on suur ego, tal puudub empaatiavõime ning ta tahab ülemäärast tähelepanu. See kõik loob soodsa pinnase manipuleerivaks käitumiseks, mis teeb teistele inimestele haiget.