SODIAAGISOSINAD ⟩ Reedel väldi suuri egosid, laupäeval tegutse energiliselt!

Soovitused nädalaks

NÄDALA KAART

Keisrinna kaart kannab Veenuse sümbolit ja sümboliseerib kõike naiselikku. Seega on sõnum selleks nädalaks kõigile lihtne: leia oma sisemine feminiinne tugevus ja toetu sellele. Ole parim versioon iseendast, ole hea ema, sõbranna, õde ja tütar. Ka meestel on soovituslik leida kontakt oma naiseliku poolega – sel nädalal peituvad meie kõigi tugevused just seal.

Keisrinna rüü on kaunistatud graanatõuntega, mis on viljakuse sümbol. Keisrinna istub traditsioonilisel Raider-Waite’i tarokaardil luksuslikul troonil ja pehmetel patjadel, temast õhkub armastust, loomingulisust ja graatsiat. See on tema essents.