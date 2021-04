Mais ei kuulunud minu eriliste lemmikute hulka, kuni ühes india restoranis sarnaseid pihvikesi maitsta sain. See oli armastus esimesest ampsust. Retsepti loomulikult kaasa ei antud, tuletasin selle ise ja kuulen nüüd rõõmustavalt tihti, kuidas see lihtsasti valmistatav roog minu sõprade lemmikuks on saanud.