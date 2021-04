Seekord uurime, mida tähendab meie jaoks asteroid Pholus. See kosmiline kivi avastati 9. jaanuaril aastal 1992. Pholus kuulub asteroidide gruppi, mida kutsutakse kentaurideks, ja neid ühendab fakt, et kõik omavad väga ekstrentrilist orbiiti, mis on ebastabiilne ning lõikub läbi ühe või rohkema suure planeedi orbiidi. Pholusel kulub koguni 92 aastat, et teha üks ring oma orbiidil.