Paljud naised teesklevad orgasmi, mis on tingitud mitmetest põhjustest. Orgasmi võidakse teeselda, kui soovitakse partnerile meeldida või kui tahetakse, et vahekord lõppeks kiiremini. Meeste orgasm on tavaliselt iseenesestmõistetav ja tihti ei osata arvatagi, et isegi mees võib orgasmi teeselda.