Eksperdid avaldavad, et klaasike veini päevas aitab leevendada endometrioosi sümptomeid. Tegu on paljudel naistel esineva kroonilise haigusega, mis põhjustab vaagnapiirkonnas tugevaid valusid ja on pooltel juhtudel viljatuse põhjuseks.