Heelia Sillamaa: järjestikku lapsi saavad vanemad on kas hullud või salajaste supervõimetega

1. Meie pojast on saanud suur keskkonnaaktivist.

Kui keegi soovib teada, miks veedab meie poeg vahel pool päeva vaid mähkmete väel, siis ametlikuks vastuseks on see, et ta soovib juba viiekuuselt keskkonda säästa ja nii riiete kulumise, vee kui ka elektri pealt kokku hoida. Kui keegi soovib mitteametlikku vastust, siis 95-protsendilise tõenäosusega ei viitsi selle noore keskkonnaaktivisti ema lihtsalt teise tuppa puhtaid riideid tooma minna.

2. Poeg ei pea mind just kõige paremaks kuulajaks.

Millegipärast jutustab Paul iga päev kõige parema meelega oma kollase mängulinnuga. Ma ei teagi nüüd, kas ma peaksin rõõmustama, et pojal on suur huvi ornitoloogia vastu või lihtsalt leppima faktiga, et Paul soovib vahel suhelda kellegagi, kes ei segaks tema jutule vahele lausetega: «Appi, kui armas sa oled! Kes on armas? Jah, sina oled armas! Kes on kõige armsam? Sina oled!»

Tee, mis tahad, aga vahel oskavad vatiga täidetud sõbrad sind paremini kuulata, kui sinu enda ema.

3. Toidupoes käimine on võrdväärne spaakülastusega.

Toidupood enne poja sündi: tüütu koht, kus ei ole piisavalt hapnikku ja ruumi. Koht, kus trügitakse. Koht, mis tekitab ärevust.

Toidupood pärast poja sündi: koht, kus võib rahulikult kõigile selja keerata, sest keegi ei veereta end selle peale pingilt maha. Koht, kus võib rahulikult kõrvaklappidest muusikat kuulata, sest sa ei pea kaaskülastajate und valvama. Koht, kus leida enda sisemine rahu. Nii kaua, kuni toidu ostmine läheb ühiskonna silmis pere eest hoolitsemisena kirja, on pood kõige ideaalsem koht, kuhu süümepiinadeta kisa ja kära eest põgeneda.

4. Kahtlustan, et järjest lapsi saavad inimesed on kas hullud või omavad salajasi supervõimeid.

Mina nädal pärast poja sündi: me peaksime teise inglikese kohe järele tegema!

Mina viis kuud hiljem: järgmise põrgulise teeme alles siis, kui see siin on inglikeseks hakanud.

Ehk siis ühel hetkel mõistavad seni vaid uinuvaid kaunitare jäljendanud beebid, et ärkvel olemine on lõpututest lõunauinakutest palju põnevam ja kui vanemad ei suuda neile iga viie minuti järel uut meelelahutusprogrammi välja mõelda, siis tuleb see emalt ja isalt lihtsalt karjudes välja nõuda!

5. Ma ei saa enam ise ka aru, mida ma tahan.

Mina pojaga kodus olles: ma nii igatsen oma aega, üksinda olemist...

Mina üksinda koju jäädes: ma nii igatsen oma mehi, kas nad võiksid jalutuskäigult juba tagasi tulla?

6. Pojale on lubatud rohkem, kui kellelegi teisele.