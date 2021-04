Teepuuõli on tervisele mitmel moel kasulik.

Teepuuõli on eeterlik õli, mida valmistatakse Austraalias kasvava teepuu lehtedest. Õli leiab kasutust paljudes eri valdkondades ning peaks kuuluma igasse majapidamisse. See aitab ravida külmetushaiguseid ning on väärt komponent ilutoodetes, aidates kaasa naha, juuste ja küünte tervise parandamisele.