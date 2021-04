Me kõik teame mõnd tüütut naist, kes on alati supervormis, käib iga päev trennis ja toitub teadlikult. Olgu suvi või talv, ta on motiveeritud ja pakatab energiast (isegi esmaspäeva hommikuti enne teist tassi kohvi). Mõtiskled, mis imeravimit ta küll võtab, et alati nii särav on? Tegelikult pole see sugugi nii võimatu, kui võiks arvata.