Kui terve mõistus kaob, võivad lahti rulluda väga traagilised lood. Kes on läinud armastusest hulluks, kelle emasüda on murdunud, kes kardab lennukeid, kes väikeseid poisse. Heidame pilgu 1935. aasta haiglasse, mida toona just hullumajaks nimetati.