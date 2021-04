NAISTEJUTUD ⟩ Naiste turvapagas: valmis hüppama välja sõitvast autost ja ütlema, et oled viiendat kuud rase

On täiesti elementaarne, et minnes kohtingule, ütleme me sõbrannadele, kuhu ja kellega me läheme ning mõnikord on tööle pandud ka jälgimis-äpp, et meil saaks silma peal hoida. On täiesti tavaline, et õhtul tänaval kõndides hoiame me käes võtmeid, et löök oleks tugevam, kui see anda tuleb. Pole midagi erilist sellest, kui teeme Bolti juhi nimest ja numbrist ekraanitõmmise ja saadame selle sõbrale, kui oleme õhtusel ajal teel koju... Ning jah, selleks, et püüda vägistamisest pääseda, võime lasta käiku ka jutu, et oleme viiendat kuud rasedad.