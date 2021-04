Ajakiri Women Daily avalikustas Twitterisse postitatud pildi, kus ema oli oma väikesele lapsele maniküüri teinud. Ta paigaldas oma väikelapsele väga teravad küüned ja rahvas on selle peale lausa marus!

Inimesed kommenteerivad naise postitust raevukate sõnavõttudega ning peamiselt heidetakse ette, et nii väikesele lapsele ei tohiks üldse küüsi paigaldada.

Postituses ei avaldata siiski, kui püsiva maniküüriga on tegu, mistõttu võib vaid loota, et need küüned jäid peale ainult pildistamise ajaks.