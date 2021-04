Dagmar Lamp: seksida peakski olema tore. Kui sul pole, siis...

Seksida peakski olema tore. Seda siis, kui teed seda lihtsalt ajaveetmiseks või partneriga läheduse suurendamiseks, stressimaandamiseks või sellepärast, et tuli tuju. Ja seksida peaks olema tore ka siis, kui teed seda soo jätkamise eesmärgil – lihtsamalt öeldes, sihid beebit. Paraku oleme me aga kasvanud ühiskonnas, mis taunib igasugust seksuaalsust ning alles viimastel aasta(kümne)tel on selles osas kümned inimesed teinud tublit tööd, et murda stigmat, mille andis meile kaasa nii ajalooline patriarhaat kui ka nõukogude aeg – et keha on midagi häbenemisväärset ja sama on kehalised vajadused. Sellest, et naise seksuaalsus on alati olnud saatanast, pole täna aega rääkida, kuigi kõik need asjad on omavahel tihedalt läbi põimunud.